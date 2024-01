Kitten Tetris met Fit My Cat, binnenkort beschikbaar

Houd jij van katten en puzzelen? Dan is deze schattige puzzelgame perfect voor jou.

Katten blijven enorm populair als huisdieren en op social media. Eén van de types videos die vaak voorbij komt is hoe katten zich in allerlei soorten ruimtes proppen. Van vazen tot kleine dozen, binnenkort kun je in een cozy indie game dat zelf allemaal doen.

In de nieuwe game Fit My Cat, een nieuwe 2D puzzel game, zal het aan jou zijn om schattige katten in een specifieke ruimte te proppen. Je zult per level verschillende katten in een level moet zien te stoppen. Je zult alleen wel rekening moeten houden met de vorm van de katten en kattenspeeltjes die vast staan. De katten nemen een bepaald aantal vakken in beslag, maar je kun ze wel nog roteren. De game is vanaf 16 februari in de eShop te vinden.

