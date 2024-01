Remaster Riviera: The Promised Land komt naar de Switch

Vooralsnog helaas alleen in Japan.

Het zal fans van Riviera: The Promised Land afgelopen jaar waarschijnlijk niet zijn ontgaan: in juli 2023 is er een remaster aangekondigd van deze klassieker voor de GBA. Sinds deze onthulling is het echter een tijdje stil gebleven. Zou de game ook naar de Switch komen? Dat was afwachten. Tot vandaag, want inmiddels is bekend dat er inderdaad een Switch-release in de pijplijn zit (bedankt, Gematsu!). Er zit helaas wel een addertje onder het gras: tot dusver lijkt dit alleen voor Japan te gelden.

Voor zover we weten is de remaster gebaseerd op de PSP-versie van de oorspronkelijke game, gecombineerd met alle goede aspecten van de GBA- en WonderSwan-versies. Sting belooft in ieder geval een hoop verbeteringen voor deze remaster! Denk bijvoorbeeld aan meer opties voor achtergrondmuziek, meerdere moeilijkheidsgraden en item synthesis. Ontwikkelaar Sting heeft dit gedurende de afgelopen maanden op zijn Twitter/X gedeeld. Bovendien deelde Gematsu een handig overzichtje van alle mini-updates.

Of er ook een release voor Europa aan gaat komen, is dus nog even afwachten. In ieder geval weten we dat de game in Japan op 28 februari zal uitkomen. Deze nieuwe remaster komt 22 jaar na de oorspronkelijke release in 2002. Er is nog geen trailer voor de remaster, maar we kunnen wel tot die tijd nog even genieten van de oude Game Boy-trailer:

Hoop jij op een lokale release? Laat het ons weten in de comments.