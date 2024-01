Sky of Tides bevestigd voor de Switch

Er zit een nieuw scifi-avontuur in de pijplijn,

De alsmaar groeiende collectie Switch-games krijgt er een nieuwe scifi-titel bij: Sky of Tides. Uitgever ESDigital Games en ontwikkelaar Lofty Sky Entertainment hebben bevestigd dat de game ook uitgebracht zal worden op de Nintendo-console. Hoewel nieuws over een releasedatum tot dusver uitblijft, is er wel een aankondigingstrailer online gekomen die ons alvast een eerste indruk geeft van deze nieuwe game. Je bekijkt hem hieronder:

In de trailer maken we kennis met de hoofdpersoon van dit verhaal: Rin. Terwijl je in haar huid kruipt, verken je Numen. Of beter gezegd, wat er nog van over is – na een ramp is de wereld verdeeld in negen planetoïden, waar inmiddels allemaal individuele naties zijn gevestigd. Ondertussen is er een machtsstrijd gaande tussen de Syndicate en de Souvereign, die lijnrecht tegenover elkaar staan. En omdat jij speciaal bent, is iedereen natuurlijk op zoek naar jou. Rin wil echter gewoon haar vader vinden. Tijdens je missie verken je het mysterieuze Numen en ontvouwt het verhaal zich stukje bij beetje.

De game is voornamelijk gericht op het vertellen van het verhaal, maar bevat ook diverse RPG-elementen. In gesprekken maak je bovendien keuzes die jouw personage beïnvloeden. Zo veranderen je character stats en de beschikbare gespreksopties op basis van jouw eerdere keuzes. Langzaam maar zeker creëer je zo dus jouw eigen, unieke personage.

Verder is er op dit moment nog weinig bekend over Sky of Tides, maar we houden je natuurlijk op de hoogte als dat verandert.