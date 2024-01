Sonic x Shadow Generations onthuld tijdens State of Play

Sonic en Shadow maken zich klaar om dit najaar terug te keren naar consoles en PC.

Vandaag en gisteren gingen er wat geruchten online rond. Er zou tijdens PlayStation’s State of Play een Sonic-game worden onthuld. De State of Play begon om 23:00 en al snel bleek het dat het gerucht klopte. SEGA heeft tijdens de State of Play namelijk Sonic x Shadow Generations.

De game is een complete remaster van de oude game Sonic Generations, maar bevat flink wat upgrades. Zo zijn 2D en 3D levels vernieuwd met verbeterde visuals, maar is er ook wat bonus content te vinden. Daarnaast zal het spel een compleet nieuw verhaal bevatten waar je speelt als Shadow the Hedgehog. Hier zul je nog niet eerder vertoonde krachten en vaardigheden tot je beschikking krijgen.

De game zal dit najaar verkrijgbaar zijn voor de Nintendo Switch, maar ook voor PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S|X en PC (STEAM & Epic). Voor meer informatie kun je de officiële site bezoeken. Op het moment van schrijven werkt die nog niet, maar dat zal niet lang meer duren. De site vind je hier.