Square Enix absorbeert Tokyo RPG Factory

De gameontwikkelaar zal ophouden te bestaan.

Tokyo RPG Factory zal ophouden met bestaan. Dit hebben Square Enix en de studio vandaag onthuld. De ontwikkelaar heeft sinds de oprichting in 2014 drie games uitgegeven. De laatste, Oninaki, verscheen alweer in 2019. Sindsdien is het dan ook stil rondom het bedrijf geweest. Nu is dus bekend dat de studio zal ophouden met bestaan. De games en franchises zullen echter door blijven bestaan bij Square Enix.

Tokyo RPG Factory werd in 2014 opgericht als Tokyo Dream Factory door de toenmalige CEO van Square Enix, Yosuke Matsuda. De studio was een volledige dochteronderneming van Square Enix met een specifieke taak. Het doel van de studio was namelijk om games te maken met kleinere budgetten met als inspiratiebron de “Golden Age van JRPG’s”. Games als de klassiekere Final Fantasy spellen. Het team varieerde veel en gebruikte maar een paar kernontwikkelaars.