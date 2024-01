Verf mee op 2 februari tijdens onze livestream

Doe jij mee? Lees hier hoe je dat doet!

Met vrijdag 2 februari in zicht is het weer tijd om onze livestream aan te kondigen. Voor deze eerste vrijdag van de maand hebben we weer een leuke game in petto. We gaan namelijk verven in Splatoon 3! Om mee te doen heb je dus het spel Splatoon 3 voor de Nintendo Switch nodig. Omdat het een online multiplayerspel is, heb je ook een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Maar als je Splatoon 3 regelmatig speelt, dan heb je waarschijnlijk dat abonnement al.

Wanneer vindt het plaats?

De livestream vindt plaats op vrijdag 2 februari 2024 en zal om 20:00 uur starten. Glenn is onze host van de avond. Geniet dus van zijn heerlijke commentaar op hoe de potjes verlopen. De stream kan je bekijken via Twitch.

Hoe doe je mee?

Welke modus we spelen hangt af van het aantal deelnemers. We zouden het daarom waarderen als je je van tevoren opgeeft via onze Discord-server. Zo hebben wij het overzicht van wie meedoet en kunnen voor de meeste gezelligheid zorgen. Natuurlijk is er altijd de optie om last-minute alsnog mee te doen. Mocht je nog geen lid zijn van onze server, dan kan je dat doen via deze link. Ga vervolgens naar het #event-kalender-kanaal en geef jezelf op voor de livestream! Instructies over hoe je het potje joint volgen in de livestream.

Wat valt er te winnen?

Natuurlijk staat er ook wat op het spel: de Wisseltrofee! Deze prijs bestaat uit een unieke Discord-rol waardoor iedereen weet dat jij de Wisseltrofee hebt gewonnen. De eerste plek ontvangt de gouden kleur, de tweede plek een zilveren kleur en de derde plek de bronzen kleur.

Zien we jou vrijdag tijdens de livestream? Laat het ons weten in de reacties!