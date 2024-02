Aankomend Splatfest van Splatoon 3 staat in het teken van het weekend!

Maar welke dag van het weekend vind jij het leukste?

Regelmatig kunnen spelers van Splatoon 3 meedoen aan een Splatfest. Tijdens zo’n evenement worden er vragen gesteld, welke jij vervolgens moet beantwoorden. Dit doe je door een kant te kiezen. Iedereen die hetzelfde antwoord als jou heeft gekozen, komt uiteindelijk in hetzelfde team terecht. Vervolgens zullen jullie dan samen, geheel in Splatoon-stijl. strijden voor de winst! Maar wat is de vraag van het aankomende Splatfast? Dat is ditmaal ”Wat is de leukste dag van het weekend?”.

Gamers kunnen van zaterdag 17 februari om 1:00 uur ’s nachts tot en met maandag 19 februari 00:59 de strijd met elkaar aangaan. Kies jij voor vrijdag, zaterdag of toch zondag? Laat jouw antwoord vooral in de reacties weten, wij zijn erg benieuwd!