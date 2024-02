All Aksys kondigt Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch aan

Ja, het is een visual novel, maar nee, het is geen otome!

In All Aksys, de gamepresentatie van Aksys Games, waren vandaag een hoop aankomende releases te zien. Een daarvan was visual novel Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch, dat we in de zomer van 2024 kunnen verwachten. Dit interactieve leesboek kwam al eerder in Japan uit onder de naam ‘The witch of the Ihanashi’. Leef mee met het verhaal van Hikaru Nishime, die door familie aan zijn lot is overgelaten, en de mysterieuze heks Lilun!

Al op jonge leeftijd is Hikaru Nishime zijn ouders verloren. Sindsdien woont hij bij een familielid dat als zijn voogd fungeert. Wanneer zijn voogd hem vertelt dat hij bij zijn opa op het afgelegen Watayatoki moet gaan wonen, reist hij af naar dit dunbevolkte eiland. Maar eenmaal aangekomen, blijkt zijn opa daar helemaal niet te zijn. Als hij het eiland rondzwerft op zoek naar een slaapplek heeft hij geluk: hij ontmoet de heks Lilun. Zij heeft zo haar eigen redenen om naar het eiland te komen. De twee besluiten hun krachten te bundelen en samen hun eigen weg te banen.

Uit onderstaande trailer kun je tekstueel wellicht weinig wijzer worden, maar het geeft je wel een idee van de stijl. Kijk jij uit naar Tales from Toyotoki, of heeft All Aksys met andere aankondigingen jouw aandacht gepakt? Laat het ons weten in de comments!