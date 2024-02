Blazing Strike verschijnt deze zomer

Een 2D-fighter geïnspireerd op de arcade vechtgames.

Blazing Strike heeft een vrij hobbelige tijd achter de rug. De game zou al jaren geleden moeten verschijnen, maar is nog steeds niet beschikbaar. Tijdens de All Aksys 2024 van vandaag is er weer nieuwe informatie opgedoken. De game zal nu deze zomer verschijnen. Met een beetje geluk zal het dus niet heel lang meer duren voor de game te spelen zal zijn.

Blazing Strike is een 2D-fighter die geïnspireerd is op de vechtgames van ontwikkelaars Capcom en SNK. Het spel zelf werkt met een 4-knoppen systeem waarbij je gebruik kunt maken van lichte, gemiddelde en zware stoten en schoppen. Er zullen drie modi beschikbaar zijn: Story Mode, Arcade Mode en VS Mode. Daarnaast ondersteunt de online modus GGPO. Dat houdt in dat er rollback networking is, wat zorgt voor een soepelere online-ervaring.

