Gratis demoversie van Mario vs. Donkey Kong is vanaf nu beschikbaar

Wil jij nu al kennis maken met het spel omdat je niet kunt wachten? Dan kan dat!

16 februari is het eindelijk zover, want dan kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met Mario vs. Donkey Kong. We moeten dus nog heel eventjes wachten, maar wees vooral niet getreurd! Nintendo heeft zojuist namelijk een gratis demoversie vrijgegeven. Dat betekent dat we nu al aan de slag kunnen gaan met maar liefst vier levels uit de game! Wil je graag aan de slag met de demo? Klik dan hier om naar de website van Nintendo Nederland te gaan, maar je kunt natuurlijk ook naar de Nintendo eShop gaan om ‘m daar te downloaden.

In Mario vs. Donkey Kong ga je aan de slag met vele platformvaardigheden om vervolgens de gestolen Mini-Mario’s terug te halen. Deze heeft Donkey Kong allemaal uit de fabriek gestolen, omdat de Mini-Mario’s niet meer verkrijgbaar waren in de winkel. Echter laat Donkey Kong zich niet zomaar pakken en zul jij maar liefst meer dan 130 levels moeten voltooien. De Switch-versie bevat nieuwe werelden, nieuwe obstakels, de spelstand Relaxed en uiteraard is er ook een likje verf over deze remake gegaan. Daarbij is er ook nog een lokale coöp-modus, waarmee je samen met iemand de levels kunt trotseren. Gaat het jou lukken om al het gestolen speelgoed weer in handen te krijgen?