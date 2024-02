Het otome-nieuws van All Aksys

Wat heeft Aksys Games voor de otome-fans in petto?

Uitgever Aksys Games brengt verschillende soorten Japanse spellen in het Westen op de markt. Maar toch zullen otome-fans maar aan één ding hebben gedacht toen ze hun presentatie ‘All Aksys’ aankondigden: Wanneer kan ik mij weer in een nieuw, bizar avontuur vol knappe vrijgezellen storten? Gelukkig laat Aksys ons niet in de kou! Hier lees je wat All Aksys voor otome-liefhebbers op het programma heeft. Niet bekend met het genre otome? Je leest er meer over in ons overzichtsartikel.

4 april 2024 – Tengoku Struggle: Strayside

Aksys kondigde deze bovennatuurlijke game van de makers van Olympia Soirée vorig jaar al aan. Maar nu is ook de exacte releasedatum bekend: 4 april! Mocht je na het zien van de trailer al verkocht zijn, dan kun je de game nu al pre-orderen op de website van Aksys Games. De eerste oplage van de game zal zes kaarten met afbeeldingen van de hoofdpersonen bevatten. En de exclusieve editie heeft zelfs een soundtrack-cd!

In deze bovennatuurlijke otome speel je Rin Enma, wiens vader de koning van de onderwereld is. Rin is daar net begonnen als bewaker. Wanneer blijkt dat een aantal gevangenen uit de hel is ontsnapt, is dat dus een perfect klusje voor haar. Rins vader stuurt haar op pad naar de mensenwereld, samen met een aantal betrouwbare gevangenen die hij zelf heeft geselecteerd om haar te helpen. Maar eenmaal op aarde ontdekt Rin dat er meer aan de hand is dan een simpele ontsnapping … En die gevangenen die met je meereizen zijn ongetwijfeld ook interessanter dan Rin had verwacht!

Zomer 2024 – Radiant Tale -Fanfare-

Het kleurrijke Radiant Tale is vorig jaar met veel enthousiasme ontvangen door onze recensent. Zo goed zelfs, dat deze meteen de hoop uitsprak dat Aksys Games de fandisc zou lokaliseren. En Aksys laat de fans niet zitten, want fandisc -Fanfare- komt deze zomer uit! En naast nieuwe verhalen over de hoofdpersonen, heeft deze fandisc ook (eindelijk) routes met Jinnia en Liyan.

De oorspronkelijke Radiant Tale vertelt het verhaal van Tifalia, een vrij gesloten meisje. Ze werkt in een restaurantje en kent niet veel van de wereld. Haar wereld is er eentje vol met wezens die wij niet kennen. Zo zijn er draken die in mensen kunnen veranderen, spirits die de mensen helpen en nog veel meer. Op een dag wordt ze gevraagd om zich aan te sluiten bij CIRCUS. CIRCUS is een groep mannen die optreedt in de hoop dat er een Flora zal gaan bloeien. Flora is een bloem met krachten die alleen bloeit als er op een plek veel geluk is. Ze hebben die Flora voor een bepaalde reden nodig, maar het lukt ze maar niet om een goede show te geven. Tifalia gaat met CIRCUS mee om shows te maken en ontdekt op die manier de rest van het land.

Herfst 2024 – Virche Evermore -EpiC: Lycoris-

Ah, herfst. De dagen worden donkerder, de blaadjes vallen van de bomen en we worden weer op subtiele wijze herinnerd aan de vergankelijkheid van het leven. Zoiets zal Aksys Games wel gedacht hebben toen ze dit seizoen kozen voor het uitbrengen van de fandisc van het duistere Virche Evermore. Op het door zee en zwarte bloemen omgeven eiland Arpéchéle kun je deze herfst genieten van vijf nieuwe verhalen.

Iedereen op Arpéchéle gaat gebukt onder een vloek: niemand wordt ouder dan 23 jaar. Het is wel mogelijk om als ‘reliver’ je leven in een gekloond lichaam voort te zetten. Daar kleven echter zoveel nadelen aan, dat het maar de vraag is of dat het waard is. In deze setting speel je Ceres, die ook wel ‘de dood’ wordt genoemd. En dat is niet zonder reden, want het onheil lijkt haar te achtervolgen. Zo erg zelfs, dat ze in de oorspronkelijke game Virche Evermore -ErroR- Salvation- getuige wordt van een gruwelijke moord. Uiteraard bijgestaan door verrassend aantrekkelijke vrijgezellen, probeert Ceres in die game de waarheid te achterhalen.

2025 – Despera Drops

Het jaar mag dan wel net begonnen zijn, maar Aksys Games heeft diens blik al op de toekomst gericht! Voor 2025 staat daarom kat-en-muis-otome Despera Drops op de planning. Wat kunnen we verwachten van het avontuur dat uitwisselingsstudente Mika Amamine zal beleven in het zonovergoten Italië?

Heerlijk, Mika’s examens zijn net achter de rug en heeft daarom met vrienden een reisje naar Rome gepland. Maar tijdens de reis wordt ze getuige van een moord. En alsof dat nog niet genoeg is om een domper op je roadtrip te zetten, arresteert de politie haar op verdenking van de moord! Wanneer ze met zes knappe (potentiële?) mede-criminelen wordt vervoerd, ontsnappen ze gezamenlijk wanneer het voertuig een ongeluk krijgt. Zal het haar lukken het geheim achter haar unieke ‘kracht’ en de waarheid achter de moord te ontraadselen, terwijl zowel de politie als mysterieuze aanvallers hen op de hielen zitten?

Naar welke game kijk jij het meeste uit? Of heb je al een favoriet in de trailers gespot? We horen het graag in de comments!