Tokyo Xanadu eX+ komt naar de Switch in het Westen

In juni 2024 is het al zover!

Zojuist vond er een All Aksys 2024 plaats. Deze stond, zoals verwacht, bomvol met aankondigingen. Zo werden er otome-games aangekondigd, maar ook een actie-RPG. Tokyo Xanadu eX+ is al op vele systemen uitgebracht en zelfs al op de Switch in Japan en Azië. Echter in Europa kunnen we de game nog niet spelen op de Switch, maar daar komt snel verandering in. Aksys Games brengt de game in juni 2024 naar de Switch in het Westen!

Er zal een fysieke versie uitgebracht worden van deze game. Daarnaast zal er een 4-CD set te krijgen zijn exclusief via Aksys Games. Deze set zal 88 liedjes bevatten.

Tokyo Xanadu eX+ is een zogeheten actie-RPG. Tien jaar geleden werd Tokyo verwoest door een enorme aardbeving. Het verwoestte daarmee ook de levens van de mensen die daar woonden. Inmiddels is het redelijk gelukt om de wereld weer wat te herbouwen, maar schijn bedriegt. Achter de oorzaak van de aardbeving ligt een groot geheim. De aardbeving ontstond namelijk doordat de dodelijke schaduwwereld Eclipse verscheen. Het is nu de bedoeling om te strijde te trekken te die wereld om de vrede te herstellen.