A Void Hope komt op 29 februari naar de Switch

Ontcijfer de realiteit uit nachtmerries in deze donkere puzzel platform game

A Void Hope is een puzzel platform game van ontwikkelaar Elden Pixels, die vorig jaar werd aangekondigd. De game heeft nu een releasedatum gekregen van 29 februari. De releasedatum is onthuld in een nieuwe trailer die je hieronder kunt bekijken.

A Void Hope neemt je mee op een puzzel platform avontuur waarin je opzoek gaat naar een geneesmiddel voor een gekwelde stad. In de game volg je het verhaal van een gekweld koppel die de realiteit uit nachtmerries moeten zien te ontcijferen en schaduwdreigingen moeten zien te vermijden. In de game los je puzzels op, vind je items en baan je je een weg door het verhaal. De wereld in de game heeft een mysterieuze sfeer, waarin er altijd iets in de schaduw schuilt. De game bevat een retro art style met atmosferische lichten in een donkere wereld met kleine sprankjes hoop. Durf jij deze donkere platform game te spelen?