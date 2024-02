C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield krijgt releasedatum

Deze unieke samenvoeging van deckbuilder en SRPG komt in mei naar de Switch.

Afgelopen november werd C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield, aangekondigd, een nieuwe roguelike deckbuilding RPG. Toentertijd was er nog niet veel over bekend, behalve dat de game ergens dit jaar moest verschijnen en ook naar de Switch komt. Inmiddels is er meer informatie vrijgegeven. ZO heeft ontwikkelaar AQUIRE niet alleen een nieuwe story trailer online gezet, ook is er een releasedatum gegeven. De game verschijnt op 23 mei op de Nintendo Switch. De trailer kun je hieronder bekijken.

C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield speelt als een unieke combinatie tussen een roguelike deckbuilder en een strategische RPG. In de game volg je het verhaal van een groep krijgers genaamd de “Clausewitz Mercenaries.” Een honderdjarige oorlog is daar al jaren bezig tussen 17 landen wanneereer een draak verschijnt die alles vernietigd. Het blijkt dat dit niet een gewone draak is maar een chimera, een wezen gemaakt door daar 1000 levens voorop te offeren. Wanneer de scout van de Clausewitz Mercenaries dit hoort en rapporteert aan zijn kapitein besluiten de mercenaries dit recht te zetten. Ze vertrekken richting Fahftania, een vijandelijk land dat samen met de Hellmuth Brigade chimera’s zouden maken.