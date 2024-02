Donut Dodo krijgt een fysieke versie

Feest alsof het 1983 is!

Donut Dodo, de ode aan klassieke arcadegames uit de jaren ’80, krijgt een fysieke uitvoering. De game wordt fysiek uitgebracht door Pix’n Love, zo leren wij van Nintendo Everything. En er is zelfs een korte, nostalgische trailer voor uitgebracht:

Donut Dodo is een arcadegame zoals Donkey Kong, maar dan een stuk recenter. De game kwam in november 2023 uit en is het beste te omschrijven alsof er een verloren arcadegame uit 1983 ineens is opgedoken. De 5 levels die het spel rijk is, bestaan allemaal uit één scherm, maar laat je niet foppen door hoe kort de game is. Donut Dodo uitspelen vergt heel wat van jouw reflexen.

Pix’n Love belooft twee verschillende versies. Zo is daar de First Edition die gelimiteerd is tot 1000 stuks. Daarnaast is er de Limited Edition (gelimiteerd tot 500 stuks) die net als de First Edition geleverd wordt met een omkeerbare cover, maar ook een aantal extra’s bevat. Zo krijgt deze versie een handleiding, de soundtrack op mini-cd, een sleutelhanger én een collector’s sleeve. Beiden versies zijn vanaf 7 februari te pre-orderen op de site van Pix’n Love.