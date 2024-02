Gerucht: nieuwe aanwijzingen Switch versie Hi-fi RUSH

De dataminers zijn weer bezig!

Begin dit jaar verscheen er een hardnekkig gerucht die beweerde dat Microsoft één (of meerdere) AAA titels naar concurrerende platformen zou brengen. Dit gerucht is de wereld in geholpen door de “Nate the Hate”-podcast, die het in het verleden wel vaker bij het rechte eind heeft gehad. Het is dan natuurlijk wel de vraag welke game het zou zijn, en Hi-Fi RUSH kwam daarbij al snel als mogelijke kandidaat om de hoek.

Nu is er nog steeds geen concreet bewijs dat dit daadwerkelijk zo is, al worden er wel steeds meer kleine aanwijzingen gevonden dat er inderdaad een Switch versie aan zit te komen. Zo bleek de actie-rhythm game al sinds eind 2022 een leeftijdsclassificatie in Australië te hebben, onder de naam Project2022A. En eerder deze week is er tijdens een datamine van de game’s anniversary’s edition ook wat vreemds gevonden. Deze bevatte namelijk een aantal nieuwe designs voor T-shirts die je in de game kan dragen.

Met een beetje giswerk zouden deze best naar een Switch en Playstation versie kunnen verwijzen: zo is er bijvoorbeeld een rood T-shirt met de text: “Rock Out! Anywhere.” En een T-shirt met de tekst “Shadow dropped” zou kunnen betekenen dat deze versie zomaar uit het niets zou kunnen komen. Natuurlijk blijven dit geruchten, maar wat denken jullie? Zit er een kans in dat dit iets betekent? Laat het ons weten in een reactie!