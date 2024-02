Jim Carrey keert terug in Sonic the Hedgehog 3

De legendarische komiek gaf eerder aan klaar te zijn met acteren.

Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat Sonic the Hedgehog 3 uitkwam op de Sega Megadrive. Er is dus geen beter moment om de derde film in de franchise te teasen. Ondanks dat we natuurlijk allemaal al wisten dat die ging komen.

You all thought I was gone, but I’ve just been underground. What you’ve seen from me is only a #shadow of things to come… pic.twitter.com/3W9Rh728Tt — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 2, 2024

Maar dat is niet het enige belangrijke nieuws omtrent deze film. Want wat we niet allemaal aan zagen komen, is dat Jim Carrey terugkeert als Dr. Robotnik (dankjewel Variety!). In een eerder interview heeft de acteur namelijk laten weten klaar te zijn met acteren:

Well, I’m retiring. Yeah, probably. I’m being fairly serious. It depends. If the angels bring some sort of script that’s written in gold ink that says to me that it’s going to be really important for people to see, I might continue down the road, but I’m taking a break. Jim Carrey in een interview met Variety

Het ziet er dus naar uit dat de rol van Dr. Robotnik te aantrekkelijk is om Jim Carrey gepensioneerd te laten. Kijk jij uit naar deze film? Of past de Mario-film meer in jouw straatje? Laat het weten in de comments!