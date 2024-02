Jujutsu Kaisen: Cursed Clash krijgt launch trailer

Krijg hier een goede indruk van deze anime fighting game!

Jujutsu Kaisen: Cursed is vandaag verschenen voor de Switch. Om dat te vieren heeft ontwikkelaar: Bandai Namco een launch trailer voor de game gedeeld die je hieronder kunt bekijken.

Voor wie niet bekend is met de anime: Jujutsu Kaisen gaat over de fitte en ietwat impulsieve scholier Yuji Itadori. Wanneer hij de eeuwenoude vinger van de beruchte “Jujutsu sorcerer” Sukuna eet, raakt hij bezeten door deze magiër. Gelukkig kan de sterke Yuji zijn gast aardig in toom houden, wat hem een hoop nieuwe krachten oplevert. En deze krachten zet Yuji maar al te graag in om zijn omgeving te beschermen tegen de kwaadaardige, bovennatuurlijke wezens die ronddolen!

In de game vecht je in 2 tegen 2 gevechten speel en vecht je tegen allerlei karakters uit de anime. Waaronder: Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, en Satoru Gojo. Ieder karakter heeft zijn eigen zogenaamde Cursed Technique en acties. Tijdens de gevechten ontgrendel je steeds sterkere technieken en komen vermogens tot bloei. Omarm de cursed energy en win intense gevechten!

Ben jij een echte Jujutsu Kaisen-fan, dan is het misschien ook interessant om later deze maand naar Heroes Made in Asia te gaan. Op dit Japanse popcultuur evenement staat niemand minder dan Kayleigh McKee. Zij speelt Yuta Okkotsu in de prequel film Jujutsu kaisen 0.