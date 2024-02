Officiële details voor de distributie van Pikachu Van Gogh-kaart

Na wat eerdere uitgelekte verhalen heeft The Pokémon Company nu officiële informatie vrijgegeven. Zo zijn er zeer veel kaarten gedrukt volgens het bedrijf.

Vanaf vorig jaar september tot en met begin vorige maand had The Pokémon Company een speciale samenwerking met het Van Gogh Museum in Amsterdam. In het museum waren op Van Gogh geïnspireerde schilderijen te zien met verschillende Pokémon. Eén daarvan was Pikachu with a Grey Felt Hat. Deze was ook als een speciale kaart verkrijgbaar in het museum. Echter, door verschillende situaties met bezoekers en zoals vorige maand bekend werd ook personeel is de kaart daar verdwenen.

Er was al bekend dat de kaart weer naar retailers zou komen, maar officiële details ontbraken nog. Nu is het bekend dat de kaart vanaf 10 februari weer in winkels verschijnt. Volgens het bedrijf komen ze op grote schaal terug. Je kunt de kaart alleen krijgen door bij een deelnemende winkel €29,99 aan kaarten te kopen.

Simon Benton, Vice President bij The Pokémon Company International zegt dat het bedrijf een zeer grote hoeveelheid kaarten heeft laten drukken. Mogelijk beperkt dat het scalpgedrag wat de kaart tot nu toe plaagde. Zeker aangezien het in principe één kaart per persoon is.