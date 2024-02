Stemactrice Kayleigh McKee is te gast tijdens Heroes Made in Asia

Onder andere bekend als Yuta Okkotsu uit Jujutsu Kaisen 0

Op 24 en 25 februari is het weer zover! Het is dan weer tijd voor de 4de editie van Heroes Made in Asia. Op dit Japanse popcultuur evenement zul je weer van alles kunnen zien en kopen in de wereld van anime, manga, games en andere uitingen binnen de Japanse popcultuur. Uiteraard kunnen de special guests op zo’n evenement dan ook niet ontbreken. De organisatie achter Heroes Made in Asia heeft nu aangekondigd dat niemand minder dan Kayleigh McKee te gast is op het evenement. Kayleigh kennen we onder andere als Yuta Okkotsu uit de film: Jujutsu Kaisen 0, gebaseerd op de gelijknamige animeserie. Hiernaast kennen we haar als Pina uit de Netflix serie: Beastars en als Okiku in de langlopende anime: One Piece. De actrice is beide dagen aanwezig om fans te ontmoeten, handtekeningen uit te delen.

Naast anime, manga en gaming activiteiten kun je er ook allerlei Japanse gerechten proeven en zijn er diverse cosplay activiteiten. Ook zijn er stemacteurs, manga artists en professionele cosplayers aanwezig op het evenement. Waaronder Instagram artist Laia Lopez en auteur Sara Lozoya, bekend van de manga Flashlight. Naast het nemen van foto’s en het uitdelen van handtekeningen geven zij bezoekers een demonstratie waarin zij worden meegenomen in hun tekenproces. Voor de cosplay liefhebbers heeft het evenement ook weer een speciale cosplay village waar fans hen het hemd van het lijf kunnen vragen. Ook geven zij panels met tips en tricks voor het maken van kostuums.

Zien we jou ook op 24 of 25 februari in de evenementenhal in Gorinchem? Laat het ons weten in de reacties!