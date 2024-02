Tower of Dreams bevestigd voor de Switch

Beklim de toren in deze retro-style platformer!

Ontwikkelaar Sour Lemon Studios heeft van Tower of Dreams aangekondigd, een retro-style platformer. De game staat momenteel gepland voor later dit jaar, al is het nog niet bekend wanneer. De steam versie heeft momenteel een geplande uitgavedatum van juni 2024, maar het is onduidelijk of de Switch versie ook rond die datum verschijnt. Een trailer is in ieder geval al wel te bekijken, deze vind je hieronder.

Tower of Dreams is een verticale platformer roguelike waarin het de bedoeling is om de bovenkant van de toren te bereiken. Jij speelt als Dream Knight, die geholpen door zijn zwaard, bovenop vijanden en andere obstakels springt. Ontdek krachtige voorwerpen die je helpen tijdens je klim naar boven en speel permanente upgrades vrij die je helpen tijdens toekomstige runs. Geen twee beklimmingen zullen hetzelfde zijn, door een combinatie van verschillende levels, side areas en items.