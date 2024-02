Aspyr praat over Tomb Raider I-II-III Remastered

Retro Lara Croft staat op het punt haar terugkeer te maken.

Sinds de aankondiging van Tomb Raider I-II-III Remastered kijken alle fans reikhalzend uit naar 14 februari – de dag waarop de collectie van de eerste drie games zal uitkomen. In aanloop naar dit moment heeft Nintendo Everything een interview gehad met Aspyr, de makers achter deze remastercollectie.

Hieronder vind je een samenvatting van het gesprek, maar wie het hele interview wil lezen, kan dat hier doen.

De remasters zijn niet zomaar tot stand gekomen, zegt Aspyr. Hoewel ze graag weer iets met de oude Tomb Raider-games wilden doen, is er een aantal jaar overheen gegaan voordat die perfecte balans tussen oud en nieuws was gevonden. Toen werd het tijd om aan de slag te gaan, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het was bijvoorbeeld geen simpele kwestie van controller schemes updaten, want er is de afgelopen jaren zo veel veranderd dat dat absoluut een uitdaging bleek. De nieuwe schemes zijn in ieder geval geïnspireerd op de Tomb Raider-games van de PS2-generatie, zoals de camerabediening met de rechterjoystick. En hoewel het eindresultaat er zeker mag zijn, hebben spelers ook de optie om voor de klassieke controls te kiezen.

Oude en nieuwe graphics

Een andere uitdaging was het switchen tussen oude nieuwe graphics, iets wat we ook al in de aankondigingstrailer in september konden zien. Deze unieke feature geldt zowel voor gameplay als voor cutscenes. Hiervoor prijst Aspyr het getalenteerde team dat hier met hart en ziel aan gewerkt heeft. Iedereen in dat team is gek op de oude Tomb Raider en was het er unaniem over eens dat dat unieke gevoel van de oude games bewaard moest blijven. Dat gezegd hebbende, was er uiteraard genoeg oog voor de nieuwe elementen, zoals verbeterde lichteffecten en nieuwe gebieden en vijanden, waar samen met Crystal Dynamics aan is gewerkt. Eén ding is zeker, de mogelijkheid om tussen graphics te schakelen is de feature waar het team het meest trots op is. Desondanks drukt Aspyr de fans op het hart dat de collectie veel meer te bieden zal hebben.

Wat fans waarschijnlijk ook graag willen weten, is of er een fysieke release komt. Op dit moment is daar immers nog niets over bekend. Aspyr zegt – heel tactisch – dat daar nog geen aankondigingen over zijn gedaan. Dat is geen ja, maar ook zeker geen nee. Wie weet, misschien worden de fans nog verwend met een speciale fysieke versie van de remastercollectie.

