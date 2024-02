Launch trailer Project Downfall

Overdag een normale werknemer, maar 's nachts...

Het heeft even geduurd, maar Project Downfall is eindelijk beschikbaar op de Nintendo Switch. De releasedatum, die lange tijd onbekend bleef, werd naar aanloop van de release een paar keer vertraagd maar werd uiteindelijk vastgesteld op 2 februari. Om deze release te vieren heeft RedDeerGames een launch trailer online gezet, waarin je nog goed even de sfeer van deze retro-style shooter meekrijgt. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

Het verhaal van Project Downfall speelt zich af in een wereld die in twee staten is verdeeld. De EU/Transatlantische Staten een de Novorussische Federatie. Op de grens van deze twee megastaten is een “vrije” megastad ontstaan genaamd Crimson Tide. Hierin tracht men de normen en waarden van beide staten te gebruiken en in evenwicht met elkaar te gebruiken. De heerschappij van deze stad ligt echter niet bij de politiek, maar bij de grote bedrijven. Het motto werd dan ook al snel “Hoe meer geld, hoe meer macht” en de mensen van Crimson Tide worden in toom gehouden door ongezonde medicijnen. Hierdoor hebben ze geen flauw idee wat er allemaal in deze megastad gebeurd. Je neemt de rol aan van een onervaren medewerker van één van de grote bedrijven. Dit is natuurlijk niet goed genoeg, want je wil als bevoorrechte man iets teruggeven aan de staat. Hierdoor ga je in de nacht op pad als zelf vastgestelde “superheld” om de stad te zuiveren van alle bedreigingen.