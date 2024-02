Invector: Rhythm Galaxy vliegt 8 februari de eShop in

Met 40 nummers om je ritmegevoel uit te dagen!

De buitenaardse ritmegame Invector: Rhythm Galaxy is vanaf 8 februari in de eShop beschikbaar. In dit ritmespel van Zweedse studio Hello There Games vlieg je op de muziek van maar liefst 40 verschillende nummers door de ruimte. Doet Invector een belletje rinkelen? Dat is goed mogelijk. In 2020 verscheen namelijk ook een voorganger van dit spel, die zich volledig op de muziek van AVICII focuste.

In Rhythm Galaxy bestuur je een ruimteschip. Het idee is simpel: door op het juiste moment de goede knoppen in te drukken probeer je een zo hoog mogelijke score te behalen. Maar in de praktijk is het natuurlijk een stuk lastiger! Wat het juiste moment is, hangt af van het ritme van het nummer dat je speelt. De tracklist heeft voor ieder wat wils: van Paramore en Tina Turner tot Adam Lambert en Tiësto.

Naast een singleplayer-modus waar je jezelf kunt uitdagen zo hoog mogelijke scores te behalen, heeft Invector: Rhythm Galaxy ook een lokale multiplayer-modus. Zo kun je met nog drie anderen de ritmische strijd aangaan! Hieronder krijg je een beeld van de gameplay. Ga jij je wagen aan dit ruimte-avontuur? Laat het ons weten in de comments!