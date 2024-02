Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 13,9 GB aan vrije opslagruimte nodig!

Net zoals elke week verschijnen er ook in de 1ste week van februari weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Plumbers Don’t Wear Ties: Definitive Edition, maar liefst 13,9 gigabyte aan ruimte in beslag. Dat is dus bijna de helft van het interne Switch geheugen. De kleinste titel daarentegen, Prisonela DX, neemt maar liefst 42 megabyte in beslag.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Plumbers Don’t Wear Ties: Definitive Edition – 13.9GB

MLB The Show 24 – 6.2GB

Konosuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire – 3.2GB

Inkulinati – 2.9GB

HunterX: Code Name T – 2.8GB

The Jump Guys – 1.5GB

Cyber Taxi Simulator – 1014MB

Stolen Realm – 972MB

Gunvolt Records: Cychronicle – 949MB

Twilight Survivors – 734MB

Lion Simulator Survival: RPG Animal Battle – 710MB

Lords of Exile – 502MB

Shanghai Summer – 487MB

God of Light: Remastered – 452MB

Town Adventures – 440MB

Fit My Cat – 428MB

Alpaca Wonders Why – 337MB

Raft Survival Simulator – 233MB

Neet Girl Rehabilitation Plan – 220MB

MakOS new operating system – 197MB

Borzoi Adventure – 195MB

Hex Cats – 176MB

Football Simulator 2024 – 143MB

Violet Wisteria – 130MB

Squirrel Stapler – 128MB

Mustache In Hell – 112MB

Pirates: Caribbean Chronicles – 103MB

Swords and Adventures – 100MB

Throne of Egypt – 98MB

Your Majesty – 95MB

Prisonela DX – 42MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!