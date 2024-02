Nintendo Switch bereikt mogelijk een bijzondere mijlpaal in Japan

Alsof de Nintendo Switch nog niet genoeg records heeft gebroken, lijkt de console dit jaar nog een grote mijlpaal te bereiken.

Eerste worden in Nintendo’s thuisland

In Japan staan spelcomputers van Nintendo fier bovenaan in lijsten als ‘bestverkochte allertijden’. Het is daarom bijzonder dat de Nintendo Switch daar nog overheen lijkt te gaan komen. Deze week is namelijk bekend gemaakt dat de huidige console meer dan 32 miljoen keer verkocht is. Daarmee betreedt het de top 3 van Japan. Alleen de Game Boy/Game Boy Color en de Nintendo DS staan daar nog boven. Het lijkt niet lang meer te duren, voordat de Nintendo Switch de nummer 1 positie verovert.

Op dit moment staan de verkopen er als volgt voor:

Nintendo DS – 32.990.000 Game Boy & Game Boy Color – 32.470.000 Nintendo Switch (Family) – 32.027.938

Denk jij dat de Nintendo Switch nog genoeg gaat verkopen om deze bijzondere mijlpaal te bereiken?