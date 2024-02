[DN’s Five] Palworld vs. Pokémon

Palworld vs. Pokémon! Wat vind jij ervan?

De afgelopen tijd is er natuurlijk veel te doen geweest rondom de game Palworld. Ontwikkelaar Pocket Pair slingerde deze game zomaar de wereld in op PC en Xbox. De wezens uit deze game lijken wel heel erg op Pokémon, toch? Laten we eens wat vergelijkingen maken. Palworld vs. Pokémon.

5: Mozzarina vs. Snorlax

Op het eerste gezicht lijken deze twee niet op elkaar. Echter, als we goed kijken, zien we toch een hele duidelijke gelijkenis. De uitdrukking op het gezicht is namelijk vrijwel identiek, behalve de tanden die andersom staan.

4: Anubis vs. Lucario

Je zult deze al vast weleens hebben gezien. Veel gamers en websites hebben deze vergelijking gebruikt om aan te tonen dat de Pals nogal op Pokémon lijken. Net als Lucario heeft deze Pal een mensachtige houding en puntoren.

3: Grizzbolt vs. Electabuzz

We zien hier zelfs in de naam al de dubbele ‘z’. Daarnaast lijkt deze Pal in heel veel opzichten op Electabuzz, toch? De bouw, vormen en kleuren hebben erg veel gelijkenissen in ieder geval.

2: Fenglope vs. Cobalion

We gaan steeds een stapje verder. Deze Pal en Pokémon lijken als twee druppels water op elkaar. Alleen heeft Fenglope de windmachine van Hans Klok geleend.

1: Lamball vs. Wooloo

Of we het de makers van Palworld erg kwalijk kunnen nemen dat ze ook graag een schaapachtige in hun game willen? Nee, iedereen is vrij om een creatie in de vormen van een schaap te maken. Echter lijkt de Pal gewoon vrijwel identiek te zijn aan Wooloo (wellicht met een knipbeurt).

Als je het mij vraagt, is het terecht dat The Pokémon Company een rechtszaak begint tegen de makers. Daarentegen mag het succes van Palworld wel een wake-up call zijn. Er is zoveel meer mogelijk met de wereld van Pokémon. Al hoeft dat natuurlijk geen ordinaire shooter te zijn. Willen jullie een Palworld vs. Pokémon deel 2?