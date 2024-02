[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 6

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

HunterX Code Name T

Prijs in de Nintendo eShop: €15,39 – 7 februari 2024

HunterX Code Name T is een action adventure is een metroidvania met de focus op snelle combat. In de game volg je het verhaal van duivel jager Taiyo, die in het maanlicht een verloren herinnering terugkrijgt. Hij zal op avontuur moeten om zijn geheugen terug te krijgen, waarbij de vele duivels die hem in de weg staan het onderspit moeten delven. Vind jou eigen unieke vechtstijl door middel van verschillende wapens en magie, terwijl je je eigen pad vind in deze mysterieuze wereld. Ontmoet gelijkgestemden, los raadsels op en versla gruwelijke duivels.

Shanghai Summer

Prijs in de Nintendo eShop: €14,49 – 7 februari 2024

Shanghai Summer is een avonturen game/ visual novel, welke zich afspeelt rond het millenium. 2003, om precies te zijn. Je volgt het verhaal van Baichuan, welke gedurende 12 dagen vreemde evenementen tegenkomt. Terwijl hij de waarheid achter deze evenementen probeert te achterhalen gaat hij op een mentale reis door het verleden. Hij hoopt antwoorden te vinden in zijn verleden, en zijn vele hopen, dromen en spijt lijken hiermee te maken te hebben. Weet hij eindelijk te maken wat stuk is?

Invector: Rhytm Galaxy

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 8 februari 2024

Invector Rhythm Galaxy is een rhythm game waarin je een ruimteschip bestuurt. Het idee is simpel: door op het juiste moment de goede knoppen in te drukken probeer je een zo hoog mogelijke score te behalen. Maar in de praktijk is het natuurlijk een stuk lastiger! Wat het juiste moment is, hangt af van het ritme van het nummer dat je speelt. En daar is nog behoorlijk wat keuze in! De tracklist van Invector: Rhythm Galaxy is bestaat uit 40 nummers met voor ieder wat wils: van Paramore en Tina Turner tot Adam Lambert en Tiësto. Naast een singleplayer-modus bevat de game daarnaast een lokale multiplayer-modus. Zo kun je met nog drie anderen de ritmische strijd aangaan.

Wat verder verschijnt in de week van 5 tot en met 11 februari:

6 februari: Alisa: Developer’s Cut

6 februari: CLeM

6 februari: Town Adventures

7 februari: Dungeonoid 2 : Awakening

7 februari: KONOSUBA- God’s Blessing on this Wonderfull world – Love for these Clothes of Desire

8 februari: Geo Jelly: Space Odyssey Bundle

8 februari: Meta meet Cute

8 februari: West Hunt

8 februari: 3MinutesMystery

8 februari: Police Car Driver – City Parking Simulator

8 februari: God of Light – Remastered

8 februari: Cannibal Abduction

8 februari: Mustache in Hell

8 februari: Pirates: Carribbean Chronicles

8 februari: Neet Girl Rehabilitation Plan

8 februari: Alpaca Wonders Why

9 februari: Jubilee

9 februari: .T.E.S.T: Expected Behaviour

9 februari: Deathly Dangerous

9 februari: Prisonela DX

9 februari: Borzoi Adventure

9 februari: Golfinite

9 februari: 2024 Forklift Simulator

9 februari: Football Sim 2024

9 februari: MakOSnew operating system

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.