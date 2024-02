Super Nintendo World krijgt er een Power Up Café bij

Een Nintendo café in Universal Studios Hollywood!

De tijd vliegt voorbij, want Super Nintendo World in Hollywood bestaat deze maand alweer een jaar. Op 17 februari om precies te zijn. Daarom krijgt deze viering een extra feestelijk tintje, namelijk een heus Power Up Café!

Café met Nintendo snacks en drankjes

Vorig jaar opende de eerste Super Nintendo World in Amerika. Om dit te vieren, kunnen bezoekers vanaf 15 februari genieten van een nieuwe ‘attractie’, namelijk het Power Up Café. Een plek om te genieten van gerechten die geïnspireerd zijn op Nintendo.

Op het menu staan onder andere de Super Mushroom Calzone, de Fire Flower Pretzel en de Super Star Popcorn. Daarnaast zijn er ook verschillende soorten limonades te krijgen.

Naast Universal Studios in Hollywood is laatst ook bekend gemaakt dat er een Super Nintendo World komt naar het nieuwe Universal Studios-pretpark in Florida. Het is nog niet duidelijk of hier ook een café komt.