Konami gaat klassieke Yu-Gi-Oh! spellen uitbrengen op de Switch

Konami heeft onthuld dat er een collectie met klassieke Yu-Gi-Oh! spellen naar de Switch en Steam komen.

Yu-Gi-Oh! is misschien in Nederland niet heel bekend meer, maar de game viert op dit moment de 25ste verjaardag. Met onder andere speciale kaartsets die terugkeren naar de eerste generatie is het een feest voor de fans van de serie.

Tijdens een speciaal evenement in Tokyo, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter CENTURY, heeft het bedrijf verschillende projecten onthuld. Eén daarvan is een uitgave van de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection. Deze game viert de 25ste verjaardag van het kaartspel en komt naar de Switch en Steam. De titel moet verschillende van de vroege titels uit de serie opnieuw uitbrengen in een speciale bundel. Wat bijzonder is, is dat de collectie ook games gaat bevatten die niet eerder buiten Japan zijn verschenen. Zo is 2000’s Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists al aangekondigd voor de Westerse versie.

Voor de Japanse versie is ook Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 al onthuld. Deze verscheen in 2001, maar kreeg later nog een vernieuwde versie die wel ook naar het Westen is gekomen. Een releaseperiode is nog niet onthuld, maar meer details moeten later bekend gemaakt worden.