Luvdisc in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Vecht tegen Luvdisc en ontvang na het verslaan vele rewards!

Valentijnsdag is in aantocht. Op 14 februari viert men de liefde en Pokémon zal rond die dag een heel roze Tera Raid Battle-event houden. Van maandag 12 februari 2024 om 01:00 uur tot vrijdag 16 februari 2024 om 00:59 uur zal dit event plaatsvinden. Je zal dan Luvdisc in 3 tot 5-star Raids vinden. Door ertegen te vechten en Luvdisc te verslaan ontvang je een hoger aantal van Exp. Candy en Rare Candy dan normaal. Luvdisc zal het toepasselijke Tera Type Fairy hebben.

Dit is zeker niet het enige event dat op de planning staat. Komend weekend vindt ook de tweede ronde van het 7-star Tera Raid Battle-event plaats. Empoleon is een enorm lastige tegenstander om te verslaan. Dit komt door zijn ability Competitive die ervoor zorgt dat status moves niet werken zoals je verwacht.

Aan welk event ga jij meedoen? Laat het ons weten in de reacties! Zoek je mensen om samen de raids mee te doen? Word dan lid van onze Discord-server via deze link!