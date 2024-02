[Review] Oops, I Said Yes?! – Happily ever after?

Wat als je trouwt in een dronken bui? Is een gelukkig huwelijk dan nog mogelijk?

Je kent mogelijk wel de films waarin mensen in een dronken bui trouwen en achteraf ontzettend veel spijt hebben. Nou in de otome-game Oops, I Said Yes?! wordt dit thema verder uitgewerkt en dan met wat interessante twists. Oorspronkelijk verscheen deze game op mobiele apparaten in de Love 365: Find Your Story-app. Nu is de game, zonder in-app aankopen, beschikbaar op de Nintendo Switch voor een prijs van €29,99. Is de game een gelukkig huwelijk of is het echt een oeps? Je leest het in onze review!

Wil je meer weten over het genre otome, lees dan onze special daarover.

Help ik ben getrouwd!

Onze hoofdpersoon, die je zelf een naam kan geven en in tegenstelling tot veel Voltage Inc.-games wel ogen heeft, houdt van haar single bestaan. Aan een man zit ze totaal niet te denken, maar de sociale druk is groot. Haar ouders verwachten dat ze gaat trouwen en dat ze kinderen krijgt. Allemaal dingen die voor haar niet hoeven. Tot ze in een dronken bui op een feestje van werk er zo ontzettend genoeg van heeft. Ze wil een huwelijk op papier om van al het gezeik af te zijn. Een collega van werk schiet haar te hulp en zet ook zijn krabbel onder het contract. En zo zijn ze gelukkig getrouwd, op papier dan. Of het een succes wordt en of de man geen geheime agenda erop na houdt? Dat is wat je in de rest van de verhalen ontdekt. Met vijf mannen betekent het in elk geval genoeg drama en wie weet zit de ware liefde er ook wel tussen.

Per man zijn er meerdere verhalen speelbaar, wat betekent dat er meer dan genoeg content is om te spelen. Ik denk dat ik nog wel een maand bezig ben om echt alles te ontdekken wat deze game te bieden heeft. Dat komt mede doordat er twee soorten eindes zijn die je kan behalen: Wanton en Infatuated Ending. Door middel van de keuzes die je maakt krijg je een bepaald einde. In elk hoofdstuk, want elk verhaal is in hoofdstukken op gedeeld, krijg je een keuzemoment voorgeschoteld. Op dat moment weet je nog niet wat het effect is van je keuze, dat zie je pas als het hoofdstuk afgelopen is. In beeld verschijnt er dan een meter waaraan je kan zien of je op koers ligt voor Wanton of Infatuated Ending. Ik raad het zeker aan om ze allebei te behalen en te zien wat de verschillen zijn.

Feel good

De setting van het verhaal is absurd en hilarisch. Hoewel het zich op het werk afspeelt, is dat niet de enige plek die je zal zien. Zo ga je bijvoorbeeld naar een restaurant of het huis van de man of weer een andere locatie. Hoewel er genoeg locaties zijn, vallen niet alle achtergronden bij mij in de smaak. Sommige zien er nogal simplistisch uit en vallen uit de toon vergeleken bij de rest. Over het algemeen is mijn mening over de achtergronden toch positief, omdat ze allemaal wel goed bij het verhaal passen. Het verhaal wordt op een heerlijke luchtige toon gebracht, waardoor het een genot is om te spelen. In dit geval ben ik ook ontzettend blij dat ik niet hoef te wachten of te betalen om door te lezen. Je binget zo een stel hoofdstukken achter elkaar, omdat het zo enorm vermakelijk is. Bijna elk hoofdstuk eindigt met een cliffhanger en dan wil je gewoon verder. Dat kan ook makkelijk want een hoofdstuk duurt slechts tien tot vijftien minuten.

Deze game heeft me echt verbaasd. Ik heb eerder games van Voltage gespeeld zoals even if TEMPEST en Metro PD: Close to You, dus ik wist wat ik een beetje kon verwachten. Echter deed Oops, I Said Yes?! het toch net weer anders waardoor het niet als meer van hetzelfde voelt. Het is oprecht een hele vermakelijke titel om te spelen en je houdt er een heerlijk gevoel aan over. Ik durf het haast wel een “feel good”-game te noemen.

Geen voice-acting

Jammer genoeg, zoals de meeste Voltage Inc.-games die eerst op mobiele apparaten verschenen, heeft ook Oops, I Said Yes?! geen voice-acting. Hierdoor mis je een deel van de beleving, maar krijg je wel de kans om je fantasie de vrije loop te laten gaan. Het enige wat je constant hoort is muziek. Deze is zeer vrolijk en aanstekelijk. Echter zijn de overgangen tussen scènes heel abrupt. De muziek had beter een mooie overgang kunnen krijgen dan zo abrupt te stoppen, dat is namelijk niet zo prettig luisteren. En het valt nu natuurlijk helemaal op, omdat er geen voice-acting is.

Conclusie

Oops, I Said Yes?! is een heerlijke otome-game om te spelen. Het verhaal is vermakelijk en het weet je niet los te laten. Naast de vele goede punten zijn er ook mindere punten, zoals sommige achtergronden en geen voice-acting. Voor wie van een luchtig tussendoortje houdt die ideaal is om in korte sessies te spelen, is dit een aanrader. Houd er alleen rekening mee dat het mogelijk niet bij een tussendoortje blijft en dat je het urenlang zit te spelen.

+ Heerlijk luchtig en absurd verhaal

+ Veel content

+ Meerdere eindes

+ De mannen zijn aantrekkelijk – Geen voice-acting

– Sommige achtergronden vallen wat tegen

– De muziek wordt nogal hard afgekapt bij overgangen



.

DN-score: 7,9