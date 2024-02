Rugrats: Adventures in Gameland komt naar de Switch

Tommy en de bende zijn terug.

Rugrats, wie kent het niet. De tekenfilmserie was in de jaren 90 niet van de buis weg te denken, en in de loop der jaren zijn er ook heel wat games uitgebracht met deze iconische baby’s in de hoofdrol. De laatste game is echter alweer een behoorlijke tijd geleden, als we de Nickelodeon All Star Brawl- en Kart Racers-games even niet meerekenen. Maar daar komt nu verandering in: in augustus vorig jaar werd de nieuwe game Rugrats: Adventures in Gameland aangekondigd.

De game is een puzzel-platformer die een echt retro-gevoel uitstraalt en een mix tussen NES-features en modern design lijkt te zijn. Jij kruipt in de huid van – en kruipt rond als – de bekende personages uit de iconische serie: Tommy, Chuckle, en de tweeling Phil en Lil. Je verkent uiteenlopende levels, alleen of samen met een vriend. Of misschien met je kind? De game vormt namelijk een mooie manier voor ouders om hun kleintjes in de wereld van gaming te introduceren. En natuurlijk om ze kennis te laten maken met de serie. Hebben ouders een mooi excuus om hem nog eens te kijken.

Een definitieve releasedatum is op dit moment nog niet bekend, maar wel weten we dat we de game in maart 2024 kunnen verwachten. En ja, hij komt óók naar de Nintendo Switch.