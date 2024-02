Capcom vraagt fans welke series vervolgen verdienen

Wil jij een nieuwe Onimusha of misschien liever een remake van Final Fight?

Ontwikkelaars hebben interessante manieren om te zien of een franchise nog in trek is bij fans. Zo brengen ze gerust een remake uit van een oude game om te kijken of het interessant is een nieuwe titel in die serie te ontwikkelen. Capcom denkt iets simpeler, zo leren wij van Nintendo Life. Zij hadden bedacht dat ze het de fans ook gewoon kunnen vragen.

Via de Capcom Town-site is het mogelijk om een enquête in te vullen over Capcom-series. Zo komt er onder andere de vraag voorbij “Welke Capcom-serie verdient een vervolg?” De antwoorden waar je uit kan kiezen zijn onder andere Okami, Onimusha, Mega Man en Ghost ’n Goblins. Daarnaast vraagt Capcom of je een moderne remake van een Capcom-klassieker ziet zitten. Zou jij bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in een Final Fight-remake? Misschien van Rival Schools? Of Breath of Fire?

Het is nog niet helemaal duidelijk wat Capcom wil met deze info. We betwijfelen dat ze gelijk aan het werk gaan als veel fans stemmen op een Rival Schools Remaster, maar het is goed dat ze zien waar de interesses liggen. Het feit dat je kans maakt op leuke prijzen als je de enquête invult, is mooi meegenomen.

Ben jij van plan de enquête in te vullen? En welke Capcom-franchise verdient volgens jou een nieuw leven? Laat het weten in de comments!