Nintendo Switch is ruim 139 miljoen keer verkocht

Lees hier alles over de financiële resultaten!

Vanochtend heeft Nintendo de financiële resultaten naar buiten gebracht. Hieruit blijkt dat de Nintendo Switch sinds de release in totaal ruim 139 miljoen keer is verkocht. Dat is een enorm groot aantal. Het afgelopen kwartaal (F24/Q3) zijn er ongeveer 6,9 miljoen exemplaren verkocht, wat een stuk minder is dan een jaar eerder. Toen werden er namelijk nog 8,22 miljoen exemplaren verkocht tijdens F23/Q3.

De verwachtingen van het aantal verkochte Nintendo Switch-apparaten tot eind maart 2024 zijn naar boven gesteld. Zo worden er niet meer 15,00 miljoen exemplaren verwacht te verkopen, maar 15,5 miljoen. Voor de software is iets vergelijkbaars aan de gang. Daar werd eerder nog 185,00 miljoen exemplaren van verwacht voor dit fiscale jaar, maar dat zijn er nu 190,00 miljoen geworden.

De cijfers voor de periode 1 april tot en met 31 december 2023 (FY24/Q1-Q3):

Totale omzet: 1.394,7 miljard yen

Operationele winst: 464,4 miljard yen

Reguliere winst: 567,3 miljard yen



Totale Nintendo Switch-verkopen: 13,74 miljoen exemplaren Nintendo Switch: 3,40 miljoen exemplaren Nintendo Switch – OLED-model: 8,17 miljoen exemplaren Nintendo Switch Lite: 2,18 miljoen exemplaren



De cijfers voor de periode sinds de release tot en met 31 december 2023: