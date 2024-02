Super Mario Bros. Wonder al bijna 12 miljoen keer verkocht

Ontdek hoeveel exemplaren andere first-party-games hebben verkocht!

Vanochtend werden de financiële resultaten van Nintendo bekend. Meer daarover kan je in dit artikel lezen. Echter was dat niet het enige dat bekend werd gemaakt. In de documenten valt namelijk te vinden hoeveel exemplaren er zijn verkocht van bepaalde Switch-games. Een opvallende is Super Mario Bros. Wonder die op 20 oktober 2023 verscheen. Deze heeft tot en met 31 december 2023 namelijk al ruim 11,96 miljoen exemplaren verkocht. Ook Super Mario RPG heeft al 3,14 miljoen exemplaren verkocht, wat natuurlijk hartstikke veel is voor slechts 1,5 maand.

Hieronder vind je twee lijsten met Nintendo-games die wereldwijd miljoenen hebben verkocht. De lijsten zijn echter niet volledig, gezien Nintendo zich vooral focust op de nieuwere of bekende titels. Houd dus in het achterhoofd dat er meer first-party-games zijn die miljoenen verkocht kunnen hebben. Het zijn de verkoopaantallen sinds de release van de game tot en met 31 december 2023.

De top 10 best verkopende first-party-games:

Mario Kart 8 Deluxe – 60,58 miljoen exemplaren Animal Crossing: New Horizons – 44,79 miljoen exemplaren Super Smash Bros. Ultimate – 33,67 miljoen exemplaren The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 31,61 miljoen exemplaren Super Mario Odyssey – 27,65 miljoen exemplaren Pokémon Sword / Pokémon Shield – 26,17 miljoen exemplaren Pokémon Scarlet / Pokémon Violet – 24,36 miljoen exemplaren Super Mario Party – 20,34 miljoen exemplaren The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 20,28 miljoen exemplaren New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,20 miljoen exemplaren

Overige verkoopaantallen: