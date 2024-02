De data van World Championships Splatoon 3 en Mario Kart 8 Deluxe zijn bekendgemaakt

In april is het eindelijk tijd voor de kampioenschappen!

Vorige jaar kwam in december het verdrietige nieuws naar buiten dat Nintendo Live 2024 in Tokio helaas niet meer door zou gaan. Medewerkers en deelnemers werden namelijk flink bedreigd. Omdat veiligheid natuurlijk altijd vooropstaat, werd er besloten om het evenement te annuleren. Tijdens Nintendo Live 2024 zouden ook de kampioenschappen van Splatoon 3 en Mario Kart 8 Deluxe plaatsvinden. Deze gingen zoals je verwacht ook niet door, maar inmiddels is er bekendgemaakt wanneer deze World Championships zich wel zullen afspelen.

Nintendo Nederland heeft vandaag via een bericht op het platform X laten weten dat het Splatoon 3 World Championship en het Mario Kart 8 Deluxe World Championship dit jaar plaatsvinden in Japan op 13 en 14 april. Uiteraard zijn de kampioenschappen ook te volgen middels een livestream.