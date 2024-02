Neon Blood krijgt eerste trailer

Welkom in Viridis.

Hoewel de game Neon Blood al in 2022 werd aangekondigd, is er sindsdien maar weinig informatie bekendgemaakt. Op wat screenshots na bleef het stil. Vandaag heeft Meridiem Games dan eindelijk een eerste trailer uitgebracht. Welkom, is de boodschap: Welcome to Viridis.

In de trailer zien we – zoals uit de screenshots al bleek – een Cyberpunk-achtige wereld om te verkennen. De game is 2.5D, wat inhoudt dat de gameplay in principe 2D is, maar met 3D-omgevingen. Het resultaat is een interessante wereld waar jij doorheen speelt: de personages 2D, de wereld 3D. Daar komt nog bij dat je speelt in twee hele verschillende steden, elk met hun eigen, unieke look.

Jij speelt als detective Axel McCoin en moet als je onderzoekskills op de proef stellen. Terwijl je zijn eigen verhaal ontdekt, kom je ook achter de duistere geheimen die schuilgaan in Viridis. Door jou zal er een revolutie op gang komen die de wereld op zijn grondvesten zal doen schudden.

Goed, er is dus een trailer, maar we weten nog geen exacte releasedatum. Wat we wel weten, is dat de game dit jaar uit zou moeten komen.

Hieronder kun je de trailer bekijken: