Nintendo president hint op meenemen van games naar een volgende console

Is het Nintendo Account de oplossing?

In een vragenronde (Q&A) met de president van Nintendo, Shuntaro Furukawa, is er gesproken over het overdragen van games naar een ander platform.

Nintendo Account moet de sleutel gaan worden

In een gesprek met investeerders kreeg de president van Nintendo de vraag hoe huidige gebruikers verbonden blijven aan Nintendo. Volgens Furukawa zal een overkoepelend account een belangrijke rol gaan spelen. Naast het mogelijk kunnen overzetten van huidige gegevens (waaronder games) naar een nieuwe console, wil het bedrijf ook gaan inzetten op het werven van nieuwe doelgroepen. Het moet dus de moeite waard zijn om een account bij Nintendo te hebben, zonder hiervoor een console in bezit te hebben. Er wordt helaas verder niet ingegaan op eventuele toepassingen hiervoor.

Het kan betekenen dat Nintendo misschien wil inzetten op een breder perspectief dan gaming alleen. Vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld Microsoft doet. Echter zou het ook zomaar kunnen dat Nintendo gewoon meer toepassingen gaat onderzoeken die wat kleiner zijn. Denk aan het ontvangen van een cadeau op een Comic Con of een ander soort evenement bij het laten zien van een Nintendo Account.