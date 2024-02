Spirits van Pokémon Scarlet & Violet verschijnen in Super Smash Bros. Ultimate

Het evenement zal maar liefst vijf dagen duren!

Sinds de release van Super Smash Bros. Ultimate blijft het vechtspel ongekend populair. Dat is dan ook de reden dat er soms tijdelijk nieuwe spirits in de game te vinden zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld afgelopen jaren spirits verschenen welke afkomstig zijn uit de spellen Paper Mario: The Origami King en Hyrule Warriors: Age of Calamity. Over een paar dagen is het de beurt aan spirits van Pokémon Scarlet & Violet inclusief de The Hidden Treasure of Area Zero-DLC. Op vrijdag 9 februari gaat het vijfdaagse evenement van start en als je de spirits in die periode verslaat, kun je veel meer snacks dan normaal verdienen.