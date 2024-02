Veranderingen bij Square Enix op komst

Het bedrijf wil het ontwikkelingssysteem drastisch veranderen.

Er lijken grote veranderingen aan te zitten komen bij Square Enix, en dan met name rondom de werkwijze van het ontwikkelen van hun games. Tijdens de nieuwste financiële briefing is aangegeven dat het bedrijf een grote herziening van het ontwikkelingssysteem op de planning heeft staan. Door dit te gaan aanpassen wil Square Enix enerzijds de kwaliteit van hun producten verhogen en anderzijds ook de omzet verhogen.

Eerder liet het bedrijf al weten in de toekomst het aantal games welke worden uitgebracht te willen gaan verminderen. President Takashi Kiryu heeft nu een nieuwe strategie getoond welke de focus legt op het verminderen van het uitbesteden van ontwikkeling en juist het vergroten van interne ontwikkeling van grote games. Het lijkt er dus op dat Square Enix enerzijds meer zelf in de hand wil hebben, waarbij het aantal games dat wordt ontwikkeld zal worden verminderd. Meer details over deze nieuwe structuur van Square Enix zullen naar verwachting dit voorjaar bekendgemaakt worden, aldus Takashi Kiryu.