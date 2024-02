Bandle Tale: A League of Legends Story krijgt geanimeerde trailer

Een trailer vol Yordles!

Bandle Tale: A League of Legends komt later deze maand naar de Switch. Om je alvast in de stemming te krijgen hebben Riot Forge en Lazy Bear Games nu een geanimeerde trailer vrijgegeven waarin je de personages uit deze cozy crafting RPG even wat beter leert kennen. De trailer kun je hieronder bekijken. Bandle Tale: A League of Legends Story komt op 21 februari naar de Switch.

Bandle Tale: A League of Legends Story is een crafting RPG en vooral geschikt voor fans van “cozy games”. Het speelt zich af in Bandle City. In deze stad kan alles met magie, en dus ook alles misgaan. Je speelt als een Yordle en moet de magie terug brengen. Zo kan je ook de stad verbeteren, andere inwoners helpen en een hoop bouwen.