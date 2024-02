Disney koopt zich in bij Epic Games – Wat kunnen we verwachten?

Een nieuwe samenwerking vol mogelijkheden.

The Walt Disney Company en Epic Games zullen gaan samenwerken aan een compleet nieuw “games- en entertainment”-universum waardoor spelers binnenkort Fortine kunnen spelen met Disney-personages. Filmproducent Walt Disney heeft zich namelijk voor zo’n 1,4 miljard euro ingekocht bij gameontwikkelaar Epic Games. Met deze investering wil Disney in Fortnite een nieuw universum te creëren met bekende Disney-personages.

Overigens werken de twee bedrijven al een tijdje samen. Zo kon Fortnite al gespeeld worden met Star Wars-, Marvel- en Indiana Jones-personages. Die titels vallen onder filmstudio’s die onderdeel van Disney zijn. Rober A. Iger, Chief Executive Officer bij Walt Disney, sprak over “Disney’s grootste entree ooit in de game-wereld”, wat volgens hem enorme kansen biedt om verder te groeien. Het Disney x Fortnite-universum moet “binnenkort” beschikbaar komen, maar wanneer is nog niet bekend.