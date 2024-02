EVO is optimistisch over terugkeer van Smash op toernooi

De laatste keer dat de game speelbaar was op het event was in 2019.

In juli is het weer zover: EVO! Het grootste vechtspeltoernooi ter wereld. En hoewel deze week de games bekend zijn gemaakt die deelnemen aan het toernooi, is er toch weer een titel die schittert in afwezigheid. Ook dit jaar moet het toernooi het namelijk doen zonder Super Smash Bros. Ultimate.

Here is the full roster of featured titles at #Evo2024!



Tickets for the event are available now. Click the link below to grab yours!https://t.co/WgXv1e2Nui pic.twitter.com/HG861lPaUr — EVO (@EVO) February 7, 2024

Het is geen geheim dat Nintendo streng is als het aankomt op toernooien waar hun games aan meedoen. Onze Jorden heeft er zelfs een column over geschreven. Maar het probleem met EVO is al langer gaande. Want nadat concurrent Sony eigenaar is geworden van het toernooi in 2021, wilde Nintendo al niet meer meedoen aan EVO 2022. Tot grote spijt van de Fighting Game Community. Want door Corona deed Smash in 2019 voor het laatst mee met het toernooi.

Maar… er is hoop, als we de organisatoren moeten geloven. EVO General Manager Rick Thiher heeft in een interview met Dexerto laten weten optimistisch te zijn over de toekomst van Smash op EVO:

I was really excited to see parts of the Nintendo licensing program that has kind of stabilized in the last few months. We’re seeing more and more licensed events out in the market for those titles. EVO General Manager Rick Thiher tegen Dexerto

Er is dus nog geen zekerheid, maar EVO zit er bovenop om Smash weer terug te krijgen. Tijdens het event in 2019 was het zelfs de game die de meeste deelnemers trok. Dit jaar moeten we het dus zonder doen.

Aan de andere kant, deze EVO wordt wel om een andere reden speciaal. Het is namelijk precies 20 jaar sinds EVO Moment #37 en daarom doet Street Fighter III 3rd Strike wél mee aan het toernooi. Of we weer zo’n legendarisch moment krijgen, is natuurlijk afwachten. Maar EVO staat wel altijd garant voor spectaculaire momenten in het vechtgenre.

