Gerucht: Nieuwe (oude) SEGA games komen naar opvolger Switch

Worden Crazy Taxi, Jet Set Radio en Shinobi straks speelbaar op de opvolger van de Switch?

Tijdens The Game Awards van afgelopen december werden er weer een bult nieuwe games aangekondigd, waaronder een aantal van SEGA. SEGA wil oude franchise nieuw leven inblazen door een aantal games opnieuw te ontwikkelen. Zo krijgen Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi, en Streets of Rage allemaal nieuwe games. Omdat de games allemaal nog in ontwikkeling zijn wordt nergens genoemd naar welke platformen ze komen, maar daar zou zo de opvolger van de Switch tussen kunnen zitten.

X gebruiker MbKKssTBhz zegt namelijk dat de nieuwe oude games van SEGA naar de opvolger van de Switch komen. Nu kunnen dat natuurlijk geruchten zijn, maar deze gebruiker heeft het eerder bij het rechte eind gehad. Toen waren het Persona geruchten, maar het kan dus best zijn dat hij iets weet wat wij niet weten! Let wel, tot we officiële bevestiging krijgen van SEGA of Nintendo blijven het natuurlijk maar geruchten. Voor iedereen die benieuwd is over welke games we het hebben kun je hieronder de trailer van de Game Awards bekijken.

Zou jij deze nieuwe oude games van SEGA willen spelen? En dan op de Switch of op zijn opvolger? Laat het ons weten in de reacties hieronder!