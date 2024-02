15 februari bouw je je eigen vriend in Birth

Een korte maar warme reis door het thema eenzaamheid.

Griezelig maar schattig, macaber maar knus, melancholisch en warm: een kleine greep uit de manieren waarop Birth wordt omschreven. Vanaf 15 februari kunnen Switch-gebruikers dit handgetekende spel van studio Wet Heart zelf ervaren!

Birth is volledig gemaakt en getekend door Madison Karrh, de vrouw achter studio Wet Heart. In dit korte verhaal van een kleine twee uur wordt het thema eenzaamheid verkend. Dit doe je terwijl je een vriend probeert te bouwen met behulp van botten en organen die je in de stad vindt door kleine puzzeltjes op te lossen.

Birth lijkt op het eerste gezicht niet bedoeld als uitdaging, maar als ervaring. Een mooi voorbeeld van de vele manieren waarop games kunnen worden gebruikt! In de onderstaande aankondigingstrailer krijg je een beter beeld van de sfeer van het spel. Zet jij Birth op je wenslijstje? Laat het ons weten in de comments!