Gerucht: Nintendo Switch 2 reveal gepland voor maart

Kan het volgende maand dan al tijd zijn voor een onthulling van de nieuwe Nintendo-console?

Het is weer tijd voor een gerucht rondom de Nintendo Switch opvolger. De op dit moment naamloze console zonder releasedatum zou namelijk al volgende maand uit de doeken gedaan moeten worden. Dit gerucht komt van twee verschillende kanten met beiden een redelijke geschiedenis met kloppende leaks.

Zo zegt NatetheHate gisteren in de Game & Talk Podcast dat hij heeft gehoord dat de console volgende maand al aangekondigd moet gaan worden. Nu was dit op zichzelf niet meteen heel valide als gerucht, maar ondertussen heeft Universo Nintendo ook bevestiging van hun bronnen gekregen dat dit het huidige plan is. Zo zijn verschillende ontwikkelaars en partners van Nintendo zich ook klaar aan het maken om hun producten aan te kondigen.

Natuurlijk ook hier weer: het blijft een gerucht, dus niet te veel op vastbijten. Zeker met Nintendo is het wel vaker dat plannen last minute veranderen.