Het “Nintendo Live” Concert van Zelda is nu te bekijken

Het beloofde concert met Zelda-muziek is nu te bekijken via YouTube of in dit artikel.

Helaas ging Nintendo Live 2024 in Tokyo niet door. Hierdoor zijn verschillende onderdelen volledig gecanceld of verplaatst. Eén van de onderdelen van het evenement was een speciaal concert. Een concert wat de reeks van The Legend of Zelda moest vieren zou oorspronkelijk voor bezoekers daar gehouden worden. Gelukkig is het concert niet volledig afgelast, maar is er een opname gemaakt van het optreden. Deze opname is vanaf nu te zien op het kanaal van Nintendo, of door de video hieronder aan te klikken.

Het concert bevat muziek uit verschillende games zoals Ocarina of Time, Skyward Sword en natuurlijk Breath of The Wild en Tears of the Kingdom. De volledige setlist zie je hieronder, mocht je er interesse in hebben, zal er morgen ook concert met muziek uit Splatoon online verschijnen.