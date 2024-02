Inkulinati brengt op 22 februari de Middeleeuwen terug

De pen is machtiger dan het zwaard!

Kickstarter-project Inkulinati heeft een releasedatum, 22 februari om precies te zijn! Dit turn-based strategiespel is gebaseerd op Middeleeuwse marginalia: kleine illustraties in Middeleeuwse manuscripten. Wat moet je je daar nou precies bij voostellen?

In Inkulinati ben je, hoe kon het ook anders, een Inkulinatus: een legendarisch figuur dat in middeleeuwese manuscripten de strijd aanknoopt met andere Inkulinati. Dit doe je door met levende inkt absurde beesten te tekenen die namens jou het strijdveld opgaan. Deze creaties die je als Inkulinatus in het leven roept zijn afkomstig uit echte Middeleeuwse manuscripten. Studio Yaza Games was zo geïnspireerd door de grappige en absurde tekeningen die 700 jaar geleden al in boeken werden gemaakt, dat ze dit als uitgangspunt voor hun spel hebben gebruikt.

In onderstaande trailer krijg je een goed beeld van de bijzondere (en eeuwenoude) stijl van Inkulinati. Hoe vind jij het eruit zien? Laat het ons weten in de comments!