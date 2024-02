Lake verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar de trailer van de Switch-versie van het avonturenspel!

Recentelijk hebben ontwikkelaar Gamious en uitgever Whitethorn Games het nieuws naar buiten gebracht dat hun game, genaamd Lake, naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het avonturenspel is al enige tijd te spelen op Playstation en Xbox, maar verschijnt volgende week donderdag dus ook op de Nintendo Switch! Omdat deze titel momenteel nog niet in de eShop te vinden is, zullen we op de prijs en bestandsgrootte nog even moeten wachten. Wel heeft de uitgever een speciale trailer van de Switch-versie online gezet. Deze kun je onderaan dit artikel bekijken.

In Lake kruip je in de huid van het personage Meredith Weiss, die op 1 september 1986 eindelijk weer terugkeert naar haar rustige geboorteplaats. Na lang gewerkt te hebben in de drukke stad voor een softwarebedrijf is Meredith klaar voor een nieuwe uitdaging. Daarom gaat ze tijdelijk voor haar vader werken, die zijn eigen postbedrijf heeft. Als postbezorger mag je natuurlijk verschillende pakketten bezorgen, maar kom je natuurlijk ook verschillende mensen tegen. Daarbij is het maken van keuzes in dit spel, net zoals in het echte leven, heel belangrijk. Misschien maak je dan wel vele vrienden of word je wellicht verliefd! Zal mevrouw Weiss uiteindelijk terugkeren naar de drukke stad, of kiest ze er toch voor om in het vredige Oregon te blijven?